COVID-19. В мире скончалось более 304 тыс человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 4 млн 555 тыс человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 304 тыс. Излечились 1 млн 722 тыс 232 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 458 тыс 243 подтвержденных случая. Число летальных исходов – 86 тыс 942 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 274 тыс 367. Число смертности в Испании составило 27 тыс 459 человек.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 262 тыс 843, число летальных исходов - 2 418. За день здесь выявлено около 10 тыс новых случаев. Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 233 тыс 151, умерших - 33 тыс 614. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 223 тыс 096 человек, смертность - 31 тыс 368.

Число инфицированных в Бразилии – 204 тыс 795. Число смертей составляет 14 тыс 058. Во Франции - 178 тыс 870 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 27 тыс 425. В Германии – 174 тыс 975 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 тыс 928.

Число подтвержденных случаев в Турции – 144 тыс 749, скончались 4 тыс 007.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 116 тыс 635 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 902.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 933 инфицированных, 4 новых случая, скончались 4 тыс 633 человека. За последние дни летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 671, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 28 тыс 272 подтвержденных случая, смертность - 14. Число заразившихся в ОАЭ достигло 21 тыс 084, здесь зарегистрировано 208 случаев смерти.

В Кувейте - 12 тыс 860 случаев заражения, зарегистрировано 96 летальных случаев. В Египте – 10 тыс 829 случаев, здесь скончались 571 человек. Число инфицированных в Ираке – 3 тыс 143, смертность - 115. В Ливане зарегистрировано 891 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 48 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.

В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19 в стране

Правительство Словении в ходе телефонного заседания в пятницу провозгласило конец эпидемии коронавируса в стране из-за снижения показателей распространения инфекции, сообщил кабмин.

"Правительство на дистанционном заседании в четверг решением о прекращении эпидемии инфекционной болезни SARS-CoV-2 (COVID-19) прекратила эпидемию, которая была провозглашена 12 марта 2020 года. Национальный институт общественного здоровья (NIJZ) установил, что данные указывают на снижение распространения коронавируса среди населения", - сообщило правительство.

По последним данным NIJZ в стране с начала пандемии были проведены свыше 66 тысяч тестирований, всего выявлено 1465 зараженных, скончались 103 человека. За последние сутки диагноз подтвержден всего у одного пациента.

Решением правительства открывается становится возможным пересечение словенской границы с территории Австрии, Италии и Венгрии, а также открытие аэропортов при соблюдении защитных мер. Отмечается, что решение об открытии каждого КПП будет принимать МВД. Граждане ЕС на въезде будут получать инструкции от минздрава Словении, граждане третьих страна и те, у кого нет постоянной регистрации в стране, обязаны провести 14 дней в карантине. С понедельника, 18 мая, запланировано открытие торговых точек в стране, включая торговые центры, кафе ресторанов, отелей и гостиниц.

За пособием по безработице обратились еще 3 миллиона американцев

Рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе несколько замедлился, однако, по данным Министерства труда, за пособием все же обратились почти 3 миллиона человек, в то время как пандемия коронавируса продолжает наносить ущерб крупнейшей экономике мира. Передает русская служба «Голоса Америки».

За два месяца без работы остались 36,5 миллиона человек.

На прошлой неделе правительство объявило, что уровень безработицы достиг 14,7 процента, однако, по словам ключевых советников Трампа по экономике, на самом деле этот показатель может быть выше и в предстоящие недели приблизится к 25 процентам.

Конгресс и президент Трамп уже выделили 3 триллиона долларов в качестве антикризисной помощи жителям и бизнесу.

Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

Открытие кинотеатров в Австрии запланировано на 1 июля, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.

По его словам, с 29 мая разрешаются культурные мероприятия с участием до 100 человек, с 1 июля - до 250 человек. Мероприятия возобновляются при ряде условий: ношение маски для защиты рта и носа на входе, дистанция минимум 1 метр между зрителями, а также наличие своего рода специального уполномоченного по коронавирусу на каждом мероприятии.

Он добавил, что с 1 августа смогут проходить мероприятия с участием до 500 человек. В то же время с начала августа будет допускаться проведение мероприятий с участием от 500 до 100 человек, но лишь при наличии особой концепции безопасности.

Австрия 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Введенный в Грузии режим ЧП отменят после 22 мая

Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что введенный в стране из-за коронавируса режим чрезвычайного положения больше не будет продлен и завершится 22 мая.

"Мы приняли решение, что больше не обратимся к президенту (Саломе Зурабишвили - ред.) и парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения", - заявил Гахария на заседании с членами правительства. По его словам, это не значит, что все ограничения будут сняты.

Режим ЧП действует в Грузии до 22 мая, ранее он был несколько раз продлен. Сейчас число выявленных случаев коронавируса составляет 671, более половины заболевших вылечились, 12 скончались.

Премьер-министр Латвии рассказал о безработице в стране

В этот раз Латвии не придётся «затягивать пояса». Об этом, как передает Nra. lv, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в ходе онлайн беседы с членами своей партии «Новое Единство».

«В 2008 году у нас не было возможности занять деньги на финансовых рынков, и мы были вынуждены обратиться к Еврокомиссии и МВФ, которые поставили строгие условия для своих займов», — сказал Кариньш.

Он сообщил, что на данный момент почти 50 000 человек в Латвии получили пособия по простою, и не стали безработными. Кариньш признал,что безработица в стране выросла на два процентных пункта, достигнув 8,2%. Всего в Латвии из-за пандемии работы лишились 16 000 человек,отметил он.

Премьер-министр страны уверен, что рост размера государственного долга Латвии не окажет плохого влияния на экономику страны.

41% россиян не намерены менять привычки после выхода из самоизоляции

Более 40% опрошенных россиян планируют вернуться к прежней жизни, порядка 94% продолжат посещать рестораны после окончания режима самоизоляции в России, говорится в исследовании McDonald`s и исследовательского холдинга "Ромир".

"Более 40% россиян не планируют кардинально менять свои ежедневные привычки, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием после окончания карантина. По данным экспертов, эксклюзивно полученными представителями McDonald`s, подавляющее большинство россиян продолжат посещать рестораны, и только 6% опрошенных отдадут предпочтение заказам на дом. При этом важно отметить, что по итогам онлайн-опроса 99% респондентов также не станут после пандемии выбирать рестораны с едой в упакованном виде", - говорится в исследовании.

Исследование "Ромир" для McDonald`s было сделано на базе Romir Consumer Scan Panel, вторая неделя мая 2020 года. Аналитики репрезентировали население по полу, возрасту (от 15 лет) и регионам. В разрезе 600 респондентов ошибка выборки составляет 4%, что является допустимой ошибкой при выборочных исследованиях. Такая выборка позволяет репрезентировать население со статистической достоверностью. Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Consumer Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков и участвуют в анкетировании и онлайн-опросах. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

В Китае впервые в этом году выросло промпроизводство

Промышленное производство в Китае в апреле 2020 года на фоне улучшения эпидемиологической ситуации впервые с начала года показало рост – на 3,9%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

Объем производства в добывающей промышленности в апреле вырос на 0,3%, в обрабатывающей – на 5,0%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды - на 0,2%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

При этом, учитывая резкое падение показателя в первом квартале в связи с эпидемией, по итогам первых четырех месяцев 2020 года промпроизводство упало на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.