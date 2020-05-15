8 итальянских клубов против возобновления Серии “А”

8 клубов Серии “А” чемпионата Италии по футболу выступают против возобновления чемпионата.

Как передает Арменпресс, об этом пишет издание “Football Italia”. Ряд итальянских клубов: “Кальяри”, “Аталанта”, “Милан”, “Интер”, “Наполи”, “Сампдория”, “Верона” и “Дженоа” не хотят возобновления тренировок. Руководства клубов выразили недовольство нормами безопасности футболистов и обслуживающего персонала команд, согласно которым, если у кого-либо из футболистов будет обнаружен коронавирус, то команда должна полностью перейти на двухнедельную изоляцию.

В Италии предполагают возобновить Серии “А” 13 июня. Клубы уже начали тренировки, однако футболисты тренируются по индивидуальной программе и только на следующей неделе смогут тренироваться в общей группе.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии был приостановлен 13 марта.

Подготовила Варвара Айрапетян