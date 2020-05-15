Начальник Генерального штаба ВС Армении посетил воинские части

Начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 14 мая посетил воинские части, расположенные в юго-западном направлении, ознакомился с текущими ремонтными работами и организацией повседневной службы. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Генерал-лейтенант Артак Давтян побывал также и на боевых позициях, на месте ознакомился с оперативной ситуацией на данном участке границы, уровнем физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, условиями несения боевого дежурства, инженерными и укрепительными работами на передовой.

В конце визита начальник Генерального штаба ВС дал указания командирам подразделений по повышению эффективности боевого дежурства.