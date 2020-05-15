Известен точный день возобновления чемпионата России по футболу
16:10, 15 Май, 2020
Чемпионат России по футболу официально возобновится в июне.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Премьер лиги.
Ранее сообщалось, что чемпионат России по футболу после перерыва не возобновится и чемпионом страны будет признан “Зенит”, который сейчас лидирует в турнирной таблице.
Оставшиеся матчи чемпионата России по футболу могут пройти без болельщиков. Сейчас Российская Премьер лига приостановлена из-за пандемии коронавируса.
В чемпионате России в одноименной команде города Сочи выступают Эрик Варданян и Александр Карапетян, а в екатеринбургском “Урале” играет Вараздат Ароян.
Подготовила Варвара Айрапетян
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