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Известен точный день возобновления чемпионата России по футболу

Известен точный день возобновления чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу официально возобновится в июне.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Премьер лиги.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по футболу после перерыва не возобновится и чемпионом страны будет признан “Зенит”, который сейчас лидирует в турнирной таблице.

Оставшиеся матчи чемпионата России по футболу могут пройти без болельщиков. Сейчас Российская Премьер лига приостановлена из-за пандемии коронавируса.

В чемпионате России в одноименной команде города Сочи выступают Эрик Варданян и Александр Карапетян, а в екатеринбургском “Урале” играет Вараздат Ароян.

Подготовила Варвара Айрапетян


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