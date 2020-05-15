За пособием по безработице обратились еще 3 миллиона американцев

Рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе несколько замедлился, однако, по данным Министерства труда, за пособием все же обратились почти 3 миллиона человек, в то время как пандемия коронавируса продолжает наносить ущерб крупнейшей экономике мира. Передает русская служба «Голоса Америки».

За два месяца без работы остались 36,5 миллиона человек.

На прошлой неделе правительство объявило, что уровень безработицы достиг 14,7 процента, однако, по словам ключевых советников Трампа по экономике, на самом деле этот показатель может быть выше и в предстоящие недели приблизится к 25 процентам.

Конгресс и президент Трамп уже выделили 3 триллиона долларов в качестве антикризисной помощи жителям и бизнесу.