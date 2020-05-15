Арман Татоян направил послание по случаю Международного дня семьи
15:54, 15 Май, 2020
Омбудсмен Армении Арман Татоян направил послание по случаю Международного дня семьи. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Омбудсмена Армении, в послании говорится:
“Семья - основа здорового и дружного общества.
Залогом гармонии и счастья человека является семья, в которой есть взаимное уважение к достоинству и правам каждого члена.
Нужно делать все, чтобы ребенок рос в семье, в семье наслаждался бы беззаботным детством и получал полноценное воспитание.
Поздравляю всех с Международным днем семьи!”.
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