Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

Арман Татоян направил послание по случаю Международного дня семьи

Арман Татоян направил послание по случаю Международного дня семьи

Омбудсмен Армении Арман Татоян направил послание по случаю Международного дня семьи. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Омбудсмена Армении, в послании говорится: 

“Семья - основа здорового и дружного общества.

Залогом гармонии и счастья человека является семья, в которой есть взаимное уважение к достоинству и правам каждого члена.

Нужно делать все, чтобы ребенок рос в семье, в семье наслаждался бы беззаботным детством и получал полноценное воспитание.

Поздравляю всех с Международным днем семьи!”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации