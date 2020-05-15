Омбудсмен Армении Арман Татоян направил послание по случаю Международного дня семьи. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Омбудсмена Армении, в послании говорится:

“Семья - основа здорового и дружного общества.

Залогом гармонии и счастья человека является семья, в которой есть взаимное уважение к достоинству и правам каждого члена.

Нужно делать все, чтобы ребенок рос в семье, в семье наслаждался бы беззаботным детством и получал полноценное воспитание.

Поздравляю всех с Международным днем семьи!”.