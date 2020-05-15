Телефонный разговор Мнацаканяна с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бин Зайед Аль Нахаяном. Об этомн Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

“Министр Мнацаканян поздравил своего собеседника со священным месяцем Рамадан, пожелав ему крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу ОАЭ - прочного мира и благоденствия.

Министры иностранных дел Мнацаканян и Аль Нахайян детально обсудили проблемы, обусловленные пандемией коронавируса нового типа, и шаги, предпринимаемые на национальном и международном уровне по устранению их социально-экономических последствий. Представляя осуществляемые правительством Арфмении шаги и программы, глава МИД также выразил благодарность правительству ОАЭ за оказанную Армении гуманитарную помощь в ситуации, обусловленной пандемией коронавируса нового типа.

Собеседники выразили удовлетворение по поводу отношений, построенных на основе традиционной дружбы между двумя странами, политического диалога, видимой динамики сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, подтвердили взаимную готовность продолжать шаги, направленные на дальнейшее углубление и обогащение двусторонней повестки. В рамках торгово-экономического сотрудничества особо выделив сферы высоких технологий и инноваций, сельского хозяйства и туризма, министры обменялись мнениями также о перспективах использования потенциала региональных и интеграционных кругов.

Министры иностранных дел Мнацаканян и Аль Нахаян коснулись сложившейся в регионе ситуации, шагов, направленных на укрепление сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора был затронут также ряд вопросов международной повестки”, - говорится в сообщении МИД Армении.