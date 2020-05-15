Премьер-министр Латвии рассказал о безработице в стране. Regnum

В этот раз Латвии не придётся «затягивать пояса». Об этом, как передает Nra. lv, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в ходе онлайн беседы с членами своей партии «Новое Единство».

«В 2008 году у нас не было возможности занять деньги на финансовых рынков, и мы были вынуждены обратиться к Еврокомиссии и МВФ, которые поставили строгие условия для своих займов», — сказал Кариньш.

Он сообщил, что на данный момент почти 50 000 человек в Латвии получили пособия по простою, и не стали безработными. Кариньш признал,что безработица в стране выросла на два процентных пункта, достигнув 8,2%. Всего в Латвии из-за пандемии работы лишились 16 000 человек,отметил он.

Премьер-министр страны уверен, что рост размера государственного долга Латвии не окажет плохого влияния на экономику страны.