В течение своей деятельности НС Арцаха 6-го созыва приняло 173 делегации

Парламент Республики Арцах 6-го созыва в течение своей деятельности принял 173 делегации из разных стран.

Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян и добавил, что парламент постоянно проводил работы по расширению внешних связей.

“Учитывая в парламентской деятельности необычность статуса Республики Арцах - непризнанность, расширение и развитие межпарламентских связей во внешних отношениях занимают очень важное место в плане представления нашей страны за рубежом. За 5 лет НС посетили 173 делегации - 58 из Республики Армения, 20 - из диаспоры, 95 - иностранные делегации. Последние были из 31 страны - Франции, Германии, Бельгии, Ливана, Чехии, Греции, Соединенного Королевства, Боливии, Люксембурга, Уругвая, Бразилии, Испании, Аргентины, Израиля, Литвы, Турции, Швеции, Польши, США, Кипра, Австралии, Болгарии и др.”, - сообщил Гулян.

Он отметил, что депутаты НС Республики Арцах также бывали в разных странах - в общей сложности совершено 24 визита. В основном они были в Армению, а также в Сирию, Бельгию, Германию, США, Литву, Ливан, Францию, Аргентину, Уругвай, Австралию, Российскую Федерацию, Южную Осетию и Абхазию.

Гулян подчеркнул, что с целью развития межпарламентских связей было проведено 230 встреч.

Лилит Демурян