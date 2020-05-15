Реакция армянской стороны на провокационные учения Азербайджана

На днях стало известно, что с 18 по 22 мая в Азербайджане пройдут широкомасштабные военные учения с участием до 10 000 военнослужащих, около 120 единиц артиллерии и бронетехники, 200 единиц ракетно-артиллерийских комплексов, 30 единиц авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Согласно официальному сообщению, в ходе учений будут отработаны боевая подготовка различных видов войск, планирование и обеспечение действий, взаимодействие, будут проверены маневровые и огневые возможности ударных группировок.

В ответ на этот шаг азербайджанской стороны Министерство обороны Армении предупредило, что в ходе учений любые попытки приближения военной техники и живой силы к государственной границе с Арменией или к линии соприкосновения с Арцахом будут рассматриваться, как провокация и будут иметь соответствующие последствия. Несмотря на то, что подобные широкомасштабные военные учения со стороны Азербайджана проводились и ранее, реакция армянской стороны была довольно жесткой, что обусловлено рядом факторов.

Первым фактором является ситуация, сложившаяся вследствие пандемии коронавируса. Пандемия оказала свое влияние также и на мирный процесс карабахского конфликта. В частности, 19 марта было заявлено, что в связи с ограничениями передвижения из-за COVID-19 в регионе временно прекращаются мониторинги Офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, что беспрецедентно. В тот же день сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, призвав стороны придерживаться своей приверженности сохранению режима прекращения огня и воздерживаться от провокационных действий, которые могут еще более обострить ситуацию в регионе.

24 марта генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выступил с призывом объявить глобальное перемирие, подчеркнув, что “Пришло время отложить вооруженные столкновения в сторону и вместе сконцентрироваться на реальной борьбе за жизнь против эпидемии Covid-19”. В тот же день МИД Армении, а 25 марта МИД Арцаха распространили заявления, выразив свою поддержку призыву главного секретаря ООН о глобальном прекращении огня. Что касается Азербайджана, то официальный Баку не только оставил без ответа призыв генерального секретаря ООН, но и начал предпринимать различные провокации на границах как с Арменией, так и с Арцахом. 27 марта на армяно-азербайджанской границе Тавушской области от пули с азербайджанской стороны получил ранение военнослужащий-контрактник. 30 марта в была произведена стрельба направлении армянских позиций Ноемберянского района, а также сел Баганис и Воскеван. В результате этой провокации получили ранения двое военнослужащих и один подросток - житель общины Воскеван. 21 апреля подразделения противовоздушной обороны Армии обороны Арцаха сбили азербайджанский беспилотник “ORBITER”, проникший в воздушное пространство Арцаха. В направлении армянских передовых позиций, расположенных на восточном (Мартуни) участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 29 апреля азербайджанская сторона применила 60-миллиметровые минометы (с июня 2019 г. - первый случай применения минометного оружия).

13 мая с азербайджанских боевых позиций из крупнокалиберного оружия стреляли в направлении села Беркабер Тавушской области, в результате чего были повреждены жилые дома.

Фактически, Азербайджан всячески игнорирует призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ и генерального секретаря ООН о соблюдении режима прекращения огня в условиях пандемии COVID 19, и идет на эскалацию напряженности на границе, что, в случае отсутствия адекватной реакции или ответа, может привести к новой эскалации.

Вторым фактором является именно природа учений. Учения носят исключительно наступательный характер, в ходе которых будут разыграны массовые удары ракетно-артиллерийских, авиационных, сверхточных вооружений по оперативной глубине противника. Более того, запланированные крупномасштабные военные учения проходят без предварительного уведомления, что очередное проявление пренебрежения и грубого нарушения Венского документа 2011 г.

Проведение подобных широкомасштабных военных учений в условиях нынешнего режима является откровенной провокацией со стороны Баку, направленной на эскалацию напряженности в регионе и преследующей четкие цели. В этом плане весьма важным было то, что в заявлении Министерства обороны Армении было также послание, адресованное международному сообществу, в частности, ОБСЕ, сопредседателям МГ ОБСЕ, личному представителю Действующего председателя ОБСЕ.

Третий фактор, который стал причиной жесткой реакции армянской стороны, - наблюдаемая в Азербайджане нестабильность, что может создать риски и на границах. В последние месяцы беспрецедентное падение цен на нефть наносит довольно серьезный ущерб экономике Азербайджана, и бюджет страны фактически лишился значительной части своих поступлений. Кроме того, обусловленная коронавирусом ситуация, установленное чрезвычайное положение привели к довольно серьезным социально-экономическим проблемам, вынуждая государство увеличить ассигнования социального характера. Все это, как и можно было предвидеть, привело к росту социального недовольства в Азербайджане и, пожалуй, не случайно, что власти начали серьезные преследования оппозиционных деятелей, о чем сигнализируют даже европейские структуры. Хотя пандемия коронавируса в целом снизила вероятность возможных новых эскалаций, тем не менее, дальнейшее ухудшение социально-экономических условий в Азербайджане может привести к ситуации, что спровоцирование напряженности на границе Алиев будет рассматривать как отвлечение общественного внимания, вариант консолидации общества, чему мы уже раз становились свидетелями. Тем более, в последнее время посредством заявлений военно-политического руководства Азербайджана, обвинений МО Азербайджана в адрес армянской стороны прослеживаются тенденции создания основ для возможных азербайджанских провокаций.

Таким образом, можно отметить, что жесткое заявление Министерства обороны Армении о планируемых в Азербайджане широкомасштабных военных учениях более чем обосновано и содержит ряд важных акцентов, имеющих сдерживающее значение. В то же время оно свидетельствует о повышенной бдительности армянской стороны, способности правильного расчета возможных рисков и возможности их нейтрализации.

Нарек Минасян