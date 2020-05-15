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Посол Армении в Иране обсудил с министром здравоохранения вопрос поставки медицинских средств

Посол Армении в Иране обсудил с министром здравоохранения вопрос поставки медицинских средств

14 мая чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в ИРИ Арташес Туманян имел встречу с заместителем министра здравоохранения ИРИ Асадом Ларри.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство Армении в Иране.

“В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие двусторонний интерес, в том числе и поставки в Армению иранской стороной медицинских изделий и средств.

Посол Туманян предложил при необходимости организовать видеоконференцию между ответственными лицами и специалистами Министерств здравоохранения обеих стран. Замминистра Асади Ларри выразил свою готовность участия”, - сообщили в посольстве Республики Армения в ИРИ.

Лилит Демурян


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