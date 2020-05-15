Премьера песни: Севак Ханагян опубликовал видеоклип песни “Боц” (Пламя)
Российский певец армянского происхождения Севак Ханагян, который приобрел большую известность после украинского проекта “X Factor”, представил меломанам песню “Боц” (Пламя).
Как передает Арменпресс, автор музыки - Самвел Варданян, слова написали Эрик Киракосян и Рустам Фаридун, аранжировку осуществил Алексей Варданян.
Несколько недель назад Севак представил также и клип песни “Жди меня там”, полностью снятый в Армении.
Автор-исполнитель Севак Ханагян родился в 1987 году в Армении, в селе Мецаван Таширской области. Музыку полюбил, когда услышал игру отца на аккордеоне. Окончил местную музыкальную школу. В школьном возрасте с семьей переехал в Москву. Учился на отделении аккордеона музыкального училища Курска и на вокальном отделении Московской государственной классической эстрадно-джазовой академии. Участвовал в авторитных конкурсах “Главная сцена”, “Голос”, “X фактор”, “Евровидение-2018”.
Анжела Амбарцумян
Фото с официальной страницы Севака Ханагяна в Фейсбуке
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