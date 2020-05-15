Ереванский метрополитен откроется с 18 мая
ЗАО “Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна” откроется с 18 мая и будет работать в соответствии со своим графиком с 07:0 до 23:00.
Об этом Арменпресс стало известно из фейсбуковской страницы Ереванского метрополитена.
В сообщении отмечается, что новым решением коменданта с 18 мая вступит в силу ряд изменений в ограничениях, применяемых в ходе чрезвычайного положения.
Пресс-служба Ереванского метрополитена сообщает также, что пользование метрополитеном будет разрешено исключительно при применении средств индивидуальной защиты - маски и перчатки.
“В залах ожидания будут ответственные за посадку и выход пассажиров, которые организуют быструю, безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров.
В фойе и во всех вагонах метрополитена будут дезинфицирующие средства для рук на алкогольной основе”, - говорится в сообщении метрополитена.
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