Ереванский метрополитен откроется с 18 мая

ЗАО “Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна” откроется с 18 мая и будет работать в соответствии со своим графиком с 07:0 до 23:00.

Об этом Арменпресс стало известно из фейсбуковской страницы Ереванского метрополитена.

В сообщении отмечается, что новым решением коменданта с 18 мая вступит в силу ряд изменений в ограничениях, применяемых в ходе чрезвычайного положения.

Пресс-служба Ереванского метрополитена сообщает также, что пользование метрополитеном будет разрешено исключительно при применении средств индивидуальной защиты - маски и перчатки.

“В залах ожидания будут ответственные за посадку и выход пассажиров, которые организуют быструю, безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров.

В фойе и во всех вагонах метрополитена будут дезинфицирующие средства для рук на алкогольной основе”, - говорится в сообщении метрополитена.