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Ашот Гулян разъяснил причину отказа от депутатского мандата

Ашот Гулян разъяснил причину отказа от депутатского мандата

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян пояснил, почему он отказался от депутатского мандата Парламента 7-го созыва.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, коснувшись своего отказа от мандата.

“Решение не было принято вчера, оно было заранее, просто опубликовано было вчера, в этом не нужно что-либо искать. Те, кто следил за нашей предвыборной кампанией, знают, что во время всех встреч я говорил, что в парламенте следующего созыва, по всей вероятности, я не буду. Это обстоятельство было связано с тем, что в парламентской деятельности всегда должна быть смена поколений”, - отметил Гулян.

14 мая Ашот Гулян на своей странице в Facebook сообщил, что он отказался от депутатского мандата. В Национальном собрании нового созыва мандаты Демократической партии Арцаха получат депутаты Гегам Степанян и Давид Мелкумян.

Лилит Демурян


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