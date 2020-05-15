Ашот Гулян разъяснил причину отказа от депутатского мандата

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян пояснил, почему он отказался от депутатского мандата Парламента 7-го созыва.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, коснувшись своего отказа от мандата.

“Решение не было принято вчера, оно было заранее, просто опубликовано было вчера, в этом не нужно что-либо искать. Те, кто следил за нашей предвыборной кампанией, знают, что во время всех встреч я говорил, что в парламенте следующего созыва, по всей вероятности, я не буду. Это обстоятельство было связано с тем, что в парламентской деятельности всегда должна быть смена поколений”, - отметил Гулян.

14 мая Ашот Гулян на своей странице в Facebook сообщил, что он отказался от депутатского мандата. В Национальном собрании нового созыва мандаты Демократической партии Арцаха получат депутаты Гегам Степанян и Давид Мелкумян.

Лилит Демурян