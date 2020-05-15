МО Армении призывает находящихся за рубежом лиц связаться с посольствами Армении

Министерство обороны Армении пояснило, что должны делать граждане, подлежащие призыву на обязательную военную службу в Вооруженные силы Армении, находящиеся за рубежом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Граждане, подлежащие призыву на обязательную военную службу в Вооруженные силы Республики Армения, которые из-за ограничений, примененных в связи с пандемией, и отсутствия воздушного сообщения не смогли вовремя вернуться на родину, чтобы явиться в военный комиссариат по месту их учета, письмом, направленном в посольство Армении, на адрес электронной почты - @mfa.am, должны отправить свои данные.

Необходимо указать имя, фамилию, отчество гражданина, серия и номер паспорта, дата рождения, название военкомата по месту учета или адрес учета в Армении, место нахождения и номер мобильного телефона в данной стране, Viber, WhatsApp. При первой же возможности посольство данной страны установит связь с зарегистрированными гражданами и проинформирует о возможных вариантах возвращения в Армению”, - написала Степанян.

Она отметила, что в случае истечения срока паспорта гражданам, возвращающимся на родину с целью призыва на обязательную военную службу, свидетельство для возвращения в Армению предоставляется бесплатно. Степанян также сообщила, что на данный момент зарегистрированы десятки подлежащих призыву граждан, данные которых отправлены в военный комиссариат Армении с целью внесения уточнений.

“Призывников, проживающих за рубежом, призываем связаться с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Армении за рубежом с целью организации их возвращения в Армению и выполнения установленных законом обязанностей”, - отметила Шушан Степанян.

В результате сотрудничества МО Республики Армения и МИД Республики Армения посредством дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Армения за рубежом был обеспечен и продолжается процесс информирования граждан, проживающих за рубежом. За это время Министерство обороны получило десятки звонков от граждан, проживающих за рубежом, и от их родителей.

Лилит Демурян