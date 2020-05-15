Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

В течение одной игры Бундеслиги будет разрешено 5 замен

В течение одной игры Бундеслиги будет разрешено 5 замен

В этом сезоне в течение одной игры Бундеслиги будет разрешено 5 замен.

Такое решение связано с отпуском игроков во время пандемии и получением возможных травм.

8 мая ФИФА разрешила в течение одной игры делать 5 замен.

Ранее с таким предложением в ФИФА обратилась английская Премьер-лига.

Из-за пандемии коронавирус с марта были прерваны чемпионаты ряда ведущих европейских стран, за исключением чемпионата Беларуси.

После пандемии коронавируса чемпионат Германии возобновляется первым. Первый матч состоится 16-го мая, встретятся “Боруссия” и “Шальке”. Организаторы лиги намерены завершить чемпионат в июне.

Из-за пандемии коронавируса Бундеслига  13-го марта была приостановлена. Команды уже неделю проводят тренировки.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации