Гостиничные услуги будут разрешены лишь при одном условии

В Армении услуги по предоставлению гостиничных и аналогичных мест для проживания, гостиничные услуги будут разрешены только при условии ведения регистрационного учета гостей.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал замминистра экономики Армении Варос Симонян, представляя новые правила безопасности в незапрещенных видах экономической деятельности.

“Для разрешенных с 18 мая видов экономической деятельности решением поста установлены специальные правила деятельности в виде указателей. Однако сохраняются ограничения на некоторые виды деятельности, в частности, услуги по предоставлению гостиничных и аналогичных мест для проживания. Гостиничные услуги будут разрешены только при условии ведения регистрационного учета гостей. Деятельность домов отдыха, другие услуги по предоставлению жилья при соблюдении этого условия также смогут работать”, - сказал замминистра.

Правительство Армении на заседании 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. С 17:00 часов 14 мая 2020 года ЧП будет продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

С 18 мая начнет действовать общественный транспорт. Будет разрешена деятельность объектов общественного питания, оказывающих услуги также на закрытых территориях. Наличие масок на открытых общественных территориях и их ношение на закрытых общественных территориях будет обязательным.

Анна Григорян