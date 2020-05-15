Британское правительство разрешило возобновить Премьер-лигу

Правительство Великобритании разрешило возобновить Премьер-лигу.

Как передает Арменпресс, об этом пишет издание “The Mirror”. Правительство разрешило возобновить чемпионат в июне, но строго соблюдая все нормы безопасности.

Накануне распространились слухи, что организаторы Премьер-лиги провели онлайн-встречу с руководством всех команд-участниц чемпионата, в ходе которой представители команд выразили свою обеспокоенность возобновлением чемпионата во время пандемии. У футболистов есть и другие требования, связанные с нормами безопасности, и они хотят более длительного тренировочного периода.

Чемпионат Англии по футболу был прерван 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян