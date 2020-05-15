В Гегаркуникской области Армении на 12 034 гектарах осуществлен весенний посев

В Гегаркуникской области по состоянию на 15 мая 2020 года на 12 034 гектарах осуществлен весенний посев.

Как сообщил Арменпресс начальник управления сельского хозяйства и охраны природы администрации Гегаркуника Мартин Петросян, 9 570 га засажены ячменем, 1 500 га - картофелем, 348 га - кормовыми культурами, 280 га - пшеницей, 48 га – гречихой.

“Со второй декады мая, благодаря солнечной и теплой погоде, весенний сезон в области постепенно набирает обороты. Повсюду идет посев картофеля и других овощных культур. Посев зерна постепенно перемещается на высокогорье. По всей вероятности, весенний посев завершится в конце мая”, - сообщил начальник отдела.

Хосров Хлгатян