Число заразившихся коронавирусом в России превысило 262 тыс. ТАСС

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 10 598, до 262 843. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По его данным, суточный рост составил 4,2% против 4,1% днем ранее. При этом в 4 504 случаях, или 42,5%, у выявленных пациентов не оказалось никаких симптомов.

Новые 4 748 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 135 464 заразившихся. Суточный рост в столице составил 3,6% против 3,7% днем ранее.

Новые случаи также подтверждены в еще 84 регионах, в том числе 945 случаев в Московской области, 541 в Санкт-Петербурге, 307 в Нижегородской области, 115 в Ямало-Ненецком АО, 113 в Саратовской области, 105 в Тульской, 104 в Свердловской, 101 в Ивановской и 100 в Челябинской областях.

В России за сутки умерли 113 человек с коронавирусом, за все время скончались 2 418 заболевших.