В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19 в стране. РИА Новости

Правительство Словении в ходе телефонного заседания в пятницу провозгласило конец эпидемии коронавируса в стране из-за снижения показателей распространения инфекции, сообщил кабмин.

"Правительство на дистанционном заседании в четверг решением о прекращении эпидемии инфекционной болезни SARS-CoV-2 (COVID-19) прекратила эпидемию, которая была провозглашена 12 марта 2020 года. Национальный институт общественного здоровья (NIJZ) установил, что данные указывают на снижение распространения коронавируса среди населения", - сообщило правительство.

По последним данным NIJZ в стране с начала пандемии были проведены свыше 66 тысяч тестирований, всего выявлено 1465 зараженных, скончались 103 человека. За последние сутки диагноз подтвержден всего у одного пациента.

Решением правительства открывается становится возможным пересечение словенской границы с территории Австрии, Италии и Венгрии, а также открытие аэропортов при соблюдении защитных мер. Отмечается, что решение об открытии каждого КПП будет принимать МВД. Граждане ЕС на въезде будут получать инструкции от минздрава Словении, граждане третьих страна и те, у кого нет постоянной регистрации в стране, обязаны провести 14 дней в карантине. С понедельника, 18 мая, запланировано открытие торговых точек в стране, включая торговые центры, кафе ресторанов, отелей и гостиниц.