Завершено предварительное следствие по уголовному делу судьи Давида Григоряна

По совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследованному в Специальной следственной службе Республики Армения, было обосновано, что судья суда общей юрисдикции города Еревана Давид Григорян при содействии секретаря судебных заседаний того же суда Гора Варданяна совершил служебные подлоги. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ССС.

В частности, в суд общей юрисдикции города Еревана 07.09.2018 поступила жалоба от гражданина на решение следователя и прокурора, судебное дело по которому подписал судья Давид Григорян. Последний, будучи обязанным начать рассмотрение жалобы в течение десяти дней с момента ее получения, исходя из личных побуждений, рассмотрение жалобы показать начавшимся в соответствующий срок, создать иллюзию сохранности процессуальных сроков и тем самым в дальнейшем избежать применения возможных средств правового воздействия вследствие упущений в работе, в условиях несостоявшегося судебного заседания при содействии секретаря судебных заседаний Гора Варданяна составил ложный протокол о проведении судебного заседания с датой 14.09.2018. В него были внесены заведомо ложные сведения о том, что на судебное заседание якобы не явились предъявители, представители Следственного комитета и прокуратуры, о неявке которых суд якобы не располагает сведениями, и на указанном основании судебное заседание было отложено и назначено на другой день.

К указанным материалам протеста были приложены обращения к сторонам, о явке на судебное заседание 14.09.2018 и незарегистрированные, неподписанные и формальные повестки без представления в офисе суда. После составления вышеуказанного протокола, содержащего заведомо ложные сведения, и подтверждения их подписями Д. Григорян и Г. Варданян приложили его к материалам судебного дела.

Кроме того, в суд общей юрисдикции города Еревана 11.09.2018 поступило соответствующее ходатайство начальника Ереванского отдела государственной службы пробации Министерства юстиции, адресованное Григоряну.

Последний, в качество положительной оценки своей эффективной работы, а именно: исходя из личных побуждений показать проведение судебного разбирательства в разумные сроки, а также воздержаться от возможных средств правового воздействия в связи с упущением в работе в дальнейшем, в условиях несостоявшегося судебного заседания, вновь при содействии секретаря Варданяна составил ложный протокол о проведении судебного заседания с датой 14. 09. 2018. В него были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы на судебное заседание стороны не явились, и об их неявке суд якобы не располагает сведениями.

Кроме того, примечательно, что в протоколах судебных заседаний обоих вышеупомянутых судебных дел, датированных 14 сентября 2018 года отмечен тот же час проведения заседаний, в то время как Д. Григорян и Г. Варданян в указанное в протоколах время не находились в аванской резиденции суда общей юрисдикции Еревана.

За совершение вышеуказанных общественно опасных деяний судье Давиду Григоряну предъявлено обвинение по части 1 статьи 314 (2 эпизода), а секретарю судебных заседаний Гору Варданяну - по части 1 статьи 38-314 (2 эпизода).

Дело с обвинительным заключением передано прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством об его утверждении и направлении в суд.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.