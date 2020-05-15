Число подтвержденных в Армении случаев достигло 4 044, выздоровели 94 пациента, умерли 3

По состоянию на 11:00 15-го мая в Армении подтверждено 4 044 случаев коронавирусной болезни, 1 666 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 2 304 пациента. В общей сложности было проведено 37 476 тестов. Зарегистрировано 184 новых случая заражения и 94 выздоровевших, 52 случая смерти (еще 3 смерти).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что умершие пациенты: женщина 68 лет, мужчины 81 и 82 лет, они имели сопровождающие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за другой болезни. Таких случаев – 22.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. ЧП с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян