В Китае впервые в этом году выросло промпроизводство. РИА Новости

Промышленное производство в Китае в апреле 2020 года на фоне улучшения эпидемиологической ситуации впервые с начала года показало рост – на 3,9%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

Объем производства в добывающей промышленности в апреле вырос на 0,3%, в обрабатывающей – на 5,0%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды - на 0,2%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

При этом, учитывая резкое падение показателя в первом квартале в связи с эпидемией, по итогам первых четырех месяцев 2020 года промпроизводство упало на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.