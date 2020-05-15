Услуги, предоставляемые государственными органами, станут электронными

В сфере государственного управления разрабатывается стратегия оцифровки. Граждане, хозяйствующие субъекты по ряду вопросов будут обращаться в органы государственного управления в электронном формате, по возможности будет исключен человеческий фактор. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Степан Цатурян.

“В сфере государственного управления мы очень активно работаем над разработкой стратегии оцифровки. У нас есть три столпа: первый - государственное управление, второй - экономика, третий – общество. В стратегии заложена последовательность наших шагов, задачи, их решения - предположим, какие развития мы должны иметь по части оцифровки через 5 лет. Самое главное, облегчить жизнь наших граждан и оцифровать предоставляемые обществу услуги, чтобы, в случае проблем с государственными услугами, люди электронным способом, при помощи одного компьютера, одного устройства могли бы получать ответы на волнующие их вопросы”, - сказал Цатурян.

То есть ряд услуг, которые государство предоставляет гражданам, станут электронными. Ряд предоставляемых услуг уже несколько лет являются электронными, например, граждане имеют возможность писать заявления по разным вопросам в ведомства именно в электронном виде. Стратегия разрабатывается для расширения их списка, для того, чтобы сделать систему государственного управления более прозрачной. Замминистра напомнил, что сегодня служба КГД уже в онлайн пространстве, хозяйствующие субъекты представляют свои отчеты в онлайн режиме. Ранее это делалось в бумажном варианте, было множество жалоб, была проблема человеческого фактора. “Сейчас человеческий фактор сведен к минимуму. Агентство государственного регистра предоставляет онлайн-услуги в широком секторе, но есть и другие услуги, которые Министерство юстиции намерено сделать электронными. В сфере образования также есть множество функций, которые должны стать электронными”, - представил замминистра.

Он заверил, что цель оцифровки заключается в том, чтобы основные востребованные услуги, которые необходимы гражданам, хозяйствующим субъектам, стали онлайн, были снижены различные риски, система государственного управления стала бы более прозрачной, были бы обеспечены доступность, оперативность, решения принимались бы исключительно на основе данных. Стратегия, в окончательном виде, станет доступна после утверждения правительства.

Анна Григорян