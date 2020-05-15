COVID-19: В Китае зарегистрировано 4 новых случая заражения: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 4 млн 527 000 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 303 000. Излечились 1 млн 705 815 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 457 593 подтвержденных случая. Число летальных исходов – 86 912 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 272 646. Число смертности в Испании составило 27 321 человек.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 252 245, число летальных исходов - 2 305. Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 233 151, умерших - 33 614. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 223 096 человек, смертность - 31 368.

Число инфицированных в Бразилии – 203 165. Число смертей составляет 13 999. Во Франции - 178 870 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 27 425. В Германии – 174 975 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 928.

Число подтвержденных случаев в Турции – 144 749, скончались 4 007.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 114 533 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 854.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 933 инфицированных, 4 новых случая, скончались 4 633 человека. За последние дни летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 667, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 28 272 подтвержденных случая, смертность - 14. Число заразившихся в ОАЭ достигло 21 084, здесь зарегистрировано 208 случаев смерти.

В Кувейте - 11 975 случаев заражения, зарегистрировано 88 летальных случаев. В Египте – 10 829 случаев, здесь скончались 571 человек. Число инфицированных в Ираке – 3 143, смертность - 115. В Ливане зарегистрировано 886 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 48 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.