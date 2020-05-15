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В результате ДТП в Ереване есть пострадавшие

В результате ДТП в Ереване есть пострадавшие

15-го мая в 01:30 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на улице Эзрас Асратян в Ереване произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, они госпитализированы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал  боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Выяснилось, что столкнулись автомобили марок “Nissan Blue Wild” (водитель Давид М., 1993 г. р.) и “Mitsubishi Lancer” (водитель Смбат М., 1993 г. р.).

Спасатели осуществили работы по очистке дороги.


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БелТА


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