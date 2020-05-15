Цены на цветные металлы - 14-05-20

ЛОНДОН, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1476.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5245.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1624.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12275.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 15154.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 1980.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 20018.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.