Газета “Айастани Анрапетутюн”: Занятость трудовых мигрантов в Армении

По оценкам экспертов, Covid-19 окажет существенное влияние и на трудовую миграцию. Эксперт миграционной программы благотворительной общественной организации “Армянский Каритас” Татевик Бежанян в беседе с “Айастани Анрапетутюн” сказала, что существенно пострадает не только трудовая миграция, но и миграционные процессы, обусловленные миграционными и образовательными программами. По ее словам, содействие правительства Армении трудовым мигрантам направлено на смягчение сложившейся ситуации и решение определенных социально-экономических проблем. В частности, для них предусмотрены программы содействия в строительной сфере, в результате чего некоторые выезжающие смогут обеспечить занятость в дорожно-строительных работах, осуществляемых по государственной программе. По словам эксперта, было бы желательно, если бы аналогичные инструменты поддержки предусматривались и в сфере сельского хозяйства”.

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