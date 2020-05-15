15 лет назад под патронатом Всеобщего армянского благотворительного союза и при содействии правительства Республики Арцах в духовной жизни Арцаха сбылась еще одна долгожданная светлая мечта. К более десятку художественных коллективов, имеющим государственный статус, присоединился и своей первой концертной программой свою “верительную грамоту” вручил зрителям новорожденный Государственный камерный оркестр, руководил которым известный дирижер, опытный педагог и хормейстер Геворг Мурадян.

До этого он был художественным руководителем и дирижером Ереванского симфонического оркестра, а затем Филармонического хора и преподавал в Ереванской государственной консерватории им. Комитаса. Вместо него, возможно, многие предпочли бы столичную жизнь, богатую духовно-культурную возможностями, особенно для самовыражения в сфере искусства и музыки, открывающую широкие перспективы для творческой карьеры. Однако Г. Мурадян был тверд в своем решении. Иметь в Арцахе симфонический оркестр и играть классическую музыку -было одной из его главных целей. И он пришел с командой профессиональных музыкантов и искусствоведов. Он пришел и вместе с арцахскими коллегами, вдохновленный множеством идей, создал прекрасный коллектив, не имеющий прецедента, который сегодня может достойно выступать не только в регионе, но и во многих странах мира”.

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