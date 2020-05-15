Газета “Айастани Анрапетутюн”: Открытым границам нет альтернативы

“Вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер несколько дней назад в Брюсселе выступила с заявлением о том, что Евросоюз привержен открытию внутренних границ между государствами-членами. Это единственный способ спасти туристический сезон в этом году, по крайней мере, частично. Границы ЕС были закрыты с 17 марта, в результате чего были прекращены поездки между Евросоюзом и неевропейскими странами.

Член парламентской фракции “Просвещенная Армения”, политолог по специальности Карен Симонян в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” отметил, что коронавирус, кажется, был лакмусовой бумагой, которая выявила существующие в Европейском Союзе проблемы. За последние 20 лет в рамках Евросоюза не было закрытых границ. “Вначале была шоковая ситуация, возникли проблемы между государствами, далее уже пошел этап урегулирования”, - сказал депутат, выразив уверенность, что у ЕС есть те регламенты и нормы, посредством которых он сможет максимально адаптироваться в посткоронавирусном мире и по возможности исключить неконтролируемый ход событий.

Тем не менее, Карен Симонян уверен, что Европа не имеет альтернативы открытым границам, потому что она - третий экономический центр мира, страны-члены Евросоюза живут, работают и развиваются благодаря открытым границам”.

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