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Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта

По инициативе российской стороны, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главы внешнеполитических ведомств Армении и России обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки, а также сотрудничества в рамках региональных структур СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров коснулись мирного процесса нагорно-карабахского конфликта. В контексте решения вопросов, возникших в связи с распространением нового типа коронавируса, Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил важность безоговорочной приверженности всех сторон конфликта положениям пятистороннего заявления, принятого 21 апреля при участии и посредничестве Сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


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