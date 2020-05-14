Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Министр здравоохранения считает необходимым сохранить режим ЧП

Министр здравоохранения считает необходимым сохранить режим ЧП

Министр здравоохранения Арсен Торосян в нынешней ситуации с коронавирусом считает необходимым сохранить чрезвычайное положение. Как сообщает Арменпресс, министр сказал об этом в прямом эфире в Facebook.

«Чтобы иметь возможность продолжать применять правила нашего поведения и соблюдать меры ответственности, нам нужен правовой режим чрезвычайного положения. Продление чрезвычайного положения не является самоцелью, это основа для наших противоэпидемических действий, без которых мы не можем на этом этапе. На данный момент продление ЧП является императивом», - сказал Арсен Торосян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации