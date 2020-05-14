Министр здравоохранения считает необходимым сохранить режим ЧП

Министр здравоохранения Арсен Торосян в нынешней ситуации с коронавирусом считает необходимым сохранить чрезвычайное положение. Как сообщает Арменпресс, министр сказал об этом в прямом эфире в Facebook.

«Чтобы иметь возможность продолжать применять правила нашего поведения и соблюдать меры ответственности, нам нужен правовой режим чрезвычайного положения. Продление чрезвычайного положения не является самоцелью, это основа для наших противоэпидемических действий, без которых мы не можем на этом этапе. На данный момент продление ЧП является императивом», - сказал Арсен Торосян.