Состоится очередной рейс из Москвы в Ереван

Авиакомпания Red Wings 15 мая, в 15:40 часов, осуществляет чартерный рейс из московского аэропорта “Домодедово” в Ереван. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в России.

«Этим рейсом в Армению могут вернуться граждане, зарегистрированные в посольстве под номерами 342–463. Список можно найти по следующей ссылке: shorturl.at/mrC05. Чтобы получить билеты на этот рейс, зарегистрированным гражданам необходимо подойти к билетной кассе аэропорта N94 с 11:00 утра», - отметили в посольстве, добавив, что регистрация начнется в 12:00 (стойки регистрации: 32-37).

С 1 марта около 63 тыс граждан Армении вернулись на Родину.