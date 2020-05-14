Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Состоится очередной рейс из Москвы в Ереван

Состоится очередной рейс из Москвы в Ереван

Авиакомпания Red Wings 15 мая, в 15:40 часов, осуществляет чартерный рейс из московского аэропорта “Домодедово” в Ереван. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в России.

«Этим рейсом в Армению могут вернуться граждане, зарегистрированные в посольстве под номерами 342–463. Список можно найти по следующей ссылке: shorturl.at/mrC05. Чтобы получить билеты на этот рейс, зарегистрированным гражданам необходимо подойти к билетной кассе аэропорта N94 с 11:00 утра», - отметили в посольстве, добавив, что регистрация начнется в 12:00 (стойки регистрации: 32-37). 

С 1 марта около 63 тыс граждан Армении вернулись на Родину.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации