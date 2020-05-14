Ucom заполняет вакансии путем внутреннего продвижения по службе и подбора новых сотрудников

По состоянию на 14 мая 2020 года обычную жизнедеятельность компании Ucom осуществляют 1160 сотрудников, которые в дополнение к своим прямым обязанностям временно выполняют обязанности уволившихся коллег. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании Ucom, согласно собственному заявлению из компании уволились 520 различных специалистов, процесс обратного приема на работу для многих из них еще продолжается.

«Отдавая предпочтение внутренним ресурсам и опираясь на высокий профессионализм действующих сотрудников Ucom, мы доверили работу руководителей множества подразделений, старших специалистов и координаторов именно действующим сотрудникам, осуществив их внутреннее продвижение по службе. Кроме того дирекция по управлению человеческими ресурсами проводит не менее 25 интервью в день с целью заполнения вакантных позиций. В результате оптимизации бизнес-процессов нам необходимо будет привлечь еще около 300 специалистов», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.

Отмечается, что Ucom публикует объявления о вакансиях на специализированных вебсайтах и продолжает получать резюме по адресу электронной почты [email protected]