На открытый для борьбы с коронавирусом счет поступило 1 млрд 88 млн 681 тыс драмов 

Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый 17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” по состоянию на 18:00 часов, 14 мая 2020 года, поступило 1 млрд 88 млн 681 тыс 654,9 драмов, общее количество денежных переводов - 4225. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства.