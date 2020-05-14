Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Будет обсужден вопрос о проведении заседаний правительства Армении в удаленном режиме

Будет обсужден вопрос о проведении заседаний правительства Армении в удаленном режиме

Вопрос о проведении заседаний правительства Армении и министерских комитетов в удаленном режиме будет обсуждаться в исполнительной власти. Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании Армении заявил вице-премьер Национального Собрания Республики Армения Тигран Авинян, отвечая на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Арсена Джулфалакяна.

«Обсуждается вопрос об организации заседаний министерских комитетов, а также заседаний правительства в удаленном режиме. Министерство юстиции представило такой проект, который мы обсудим на заседании комитета в самое ближайшее время», - сказал Авинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации