Будет обсужден вопрос о проведении заседаний правительства Армении в удаленном режиме

Вопрос о проведении заседаний правительства Армении и министерских комитетов в удаленном режиме будет обсуждаться в исполнительной власти. Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании Армении заявил вице-премьер Национального Собрания Республики Армения Тигран Авинян, отвечая на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Арсена Джулфалакяна.

«Обсуждается вопрос об организации заседаний министерских комитетов, а также заседаний правительства в удаленном режиме. Министерство юстиции представило такой проект, который мы обсудим на заседании комитета в самое ближайшее время», - сказал Авинян.