Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с Вячеславом Володиным
18:30, 14 Май, 2020
По инициативе российской стороны 13 мая состоялась телефонная беседа председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Стороны поздравили друг друга с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, главы парламентов двух стран обменялись информацией по проводимым в Армении и России мерам против пандемии коронавируса.
Достигнута договоренность и впредь продолжать обсуждения посредством видеосвязи.
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