Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с Вячеславом Володиным

По инициативе российской стороны 13 мая состоялась телефонная беседа председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Стороны поздравили друг друга с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, главы парламентов двух стран обменялись информацией по проводимым в Армении и России мерам против пандемии коронавируса.

Достигнута договоренность и впредь продолжать обсуждения посредством видеосвязи.