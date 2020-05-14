Организация бюджетных рейсов Wizz Air в Армении запланирована на июнь

Полная организация бюджетных рейсов авиакомпании Wizz Air в Армении запланирована на июнь. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал вице-премьер Армении Тигран Авинян, отвечая на вопрос депутата фракции «Мой шаг» Алексея Сандикова.

«Прямо сегодня, перед заседанием НС, у меня была телефонная конференция с представителями Wizz Air. В частности, мы обсудили с ними вопрос о создании базы в Армении, мы также затронули вопрос реорганизации и возобновления потенциальных авиарейсов. По нашей предварительной оценке, это можно сделать в июне, в зависимости от оценки ситуации. Но на данном этапе наш первоначальный план состоит в том, что это произойдет в середине июня», - сказал Авинян.

Коснувшись вопроса Сандикова о том, когда будут открыты государственные сухопутные контрольно-пропускные пункты, Авинян отметил, что правительство еще не обсуждало этот вопрос со своими партнерами, но считает, что эти вопросы будут решены в ближайшее время.