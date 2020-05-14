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Результат теста на коронавирус Арсена Торосяна отрицательный

Результат теста на коронавирус Арсена Торосяна отрицательный

Результат теста на коронавирус министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна отрицательный. Как сообщает Арменпресс, Торосян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Результат моего теста на коронавирус отрицательный. У меня нет жалоб. В ближайшее время сведу свои контакты почти до нуля, чтобы никого не подвергать опасности», - написал Торосян.

13 мая министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян также сдал тест на коронавирус, результат которого был отрицательным. Папикян самоизолировался.


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БелТА


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