Результат теста на коронавирус Арсена Торосяна отрицательный

Результат теста на коронавирус министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна отрицательный. Как сообщает Арменпресс, Торосян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Результат моего теста на коронавирус отрицательный. У меня нет жалоб. В ближайшее время сведу свои контакты почти до нуля, чтобы никого не подвергать опасности», - написал Торосян.

13 мая министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян также сдал тест на коронавирус, результат которого был отрицательным. Папикян самоизолировался.