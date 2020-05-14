На борьбу с коронавирусом собрано более 1 млрд драмов

Более 1 млрд драмов переведено на специальный счет, открытый в Армении для борьбы с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс», об этом на заседании НС заявил вице-премьер, комендант ЧП Тигран Авинян, отвечая на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Соса Аветисяна.

«Денежные переводы превысили 1 млрд драмов. В какой-то степени мы мало касаемся этого фонда, потому что переводов уже мало. И я думаю, что мы должны работать в этом направлении. Что касается отчетов, мы регулярно публикуем шаги, предпринятые в рамках различных мероприятий, их финансовые затраты. Они в основном направлены на систему здравоохранения. Мы не тратили эти деньги ни в каком другом направлении, даже для решения социальных вопросов», - сказал Авинян.

По его словам, согласно последнему решению, вчера еще 1 млрд драмов было передано министерству здравоохранения для обслуживания нынешних мощностей и потребностей.