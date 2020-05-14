Военная промышленность должна быть одним из локомотивов нашей экономики: премьер- министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы формирования госзаказа для военных нужд. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие секретарь Совета безопасности, руководитель аппарата премьер-министра, руководители силовых структур и министерства высокотехнологической промышленности.

“В программе нашего правительства отмечено, и это одно из наших важных политических видений: военно-промышленный комплекс в Республике Армения должен быть одним из локомотивов нашей экономики, или, точнее, одной из ведущих сфер. Именно поэтому мы внесли некоторые изменения в структуру правительства, переведя военно-промышленный комплекс в систему министерства высокотехнологической промышленности.

И очень важно отметить, и за это время я лично убедился в наличии интеллектуального, научного и профессионального потенциала для решения этой проблемы в Республике Армения. И теперь нам необходимо обеспечить два ключевых компонента на нужном уровне для реализации этого потенциала. Первый, или последовательность перечисления здесь может быть не очень уместным, потому что, по сути, эти два компонента должны осуществляться параллельно. Речь идет о формировании производственных мощностей и экспортной инфраструктуры.

Конечно, это вопрос долгосрочного и стратегического обсуждения. На данном этапе для нас важно принимать правильные и эффективные решения при формировании и объявлении государственного заказа на наши внутренние военные нужды, чтобы одновременно решать две проблемы: во-первых, сначала стимулировать военно-промышленный комплекс, развитие военной промышленности в Армении, а с другой стороны - должным образом обеспечить наши текущие задачи безопасности”, - сказал премьер-министр.

Затем в ходе совещания премьер-министру доложили о проделанной за последний год работе, направленной на создание определенных рабочих систем и механизмов, а также о возникших проблемах и возможностях их решения.