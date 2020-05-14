COVID-19. Количество инфицированных превысило 4 млн 455 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 4 млн 455 тыс человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 298 тыс. Излечились 1 млн 676 тыс 413 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 430 тыс 408 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 85 тыс 216 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 272 тыс 646. Число смертности в Испании составило 27 тыс 321 человек.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 252 тыс 245, число летальных исходов - 2 тыс 305. За день здесь зарегистрировано 9 тыс 974 новых случаев. Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 229 тыс 705, умерших - 33 тыс 186. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 222 тыс 104 человек, смертность - 31 тыс 106.

Число инфицированных в Бразилии – 190 тыс 137. Число смертей составляет 13 тыс 240. Во Франции - 178 тыс 060 подтвержденных случая, число летальных исходов – 27 тыс 074. В Германии – 174 тыс 098 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 тыс 861.

Число подтвержденных случаев в Турции – 143 тыс 114, скончались 3 тыс 952.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 114 тыс 533 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 854.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 929 инфицированных, 3 новых случая, скончались 4 тыс 633 человека. За последние дни летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 652, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 28 тыс 272 подтвержденных случаев, смертность - 14. Число заразившихся в ОАЭ достигло 21 тыс 084 человек, здесь зарегистрировано 208 случаев смерти.

В Кувейте - 11 тыс 975 случаев заражения, зарегистрировано 88 летальных случая. В Египте – 10 тыс 431 случаев, здесь скончались 556 человек. Число инфицированных в Ираке – 3 тыс 032, смертность - 115. В Ливане зарегистрировано 886 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 48 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.

Власти Исландии назвали дату открытия страны для туристов

Власти Исландии планируют открыть страну для туристов не позднее 15 июня, сообщает Forbes.

В Исландии полтора десятка заболевших коронавирусом. При этом за последнюю неделю не было выявлено новых случаев заражения, несмотря на рост количества тестируемых.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир объявила, что страна откроется для иностранных туристов не позднее 15 июня.

Двухнедельный карантин для прибывающих в страну будет отменен, но гостей обяжут сдать тест. Его результаты станут известны в тот же день.

По словам премьер-министра, главной проблемой для путешественников станет дорога: многие авиакомпании прекратили полеты и планируют возобновить их не ранее июля. Пока в Исландию можно попасть из Бостона, Лондона и Стокгольма.

Саммит лидеров ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что саммит лидеров стран ЕАЭС, который планировалось провести 19 мая в Минске, в условиях пандемии нового коронавируса пройдет в формате видеоконференции.

"Я этот вопрос (стоимость российского газа – ред.) заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция", - цитирует президента Sputnik Беларусь.

По графику саммит должен состояться в Минске 19 мая, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры. Ранее в Минске заявляли, что рассматривается возможность провести переговоры лидеров ЕАЭС по видеосвязи, однако белорусский лидер все же выступал за очную встречу в Минске. Также Лукашенко ранее не исключал перенос саммита на более поздние сроки в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы лидеры государств ЕАЭС все же могли провести личную встречу.

В США мясо стало продуктом для богатых

Из продажи в обычных американских магазинах начало пропадать мясо, сообщило агентство Bloomberg. При этом противоположная ситуация складывается в премиальных торговых точках, где покупать продукты могут себе позволить в основном люди с высокими доходами.

Кроме того, потребители сталкиваются с ростом безработицы и потерей дохода — это влияет на их выбор, платить ли больше за мясо или обойтись без него. Сами же цены на мясо, как отмечает издание, растут с начала апреля.

Издание отметило, что пандемия выявила социально-экономическое неравенство в США, затрагивая сильнее людей с низкими доходами.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал, что несколько тысяч работников мясной промышленности заболели COVID-19. По данным ведомства, фактором распространения инфекции стало то, что в этой сфере работникам трудно дистанцироваться друг от друга.

Ведущие производители мяса в США предупреждали о возможном дефиците продукции из-за COVID-19, который привел к закрытию ряда крупных фабрик.

Почти 600 тысяч австралийцев потеряли работу в апреле из-за COVID-19

Почти 600 тысяч жителей Австралии в апреле потеряли работу из-за ограничительных мер, введенных в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, следует из данных Австралийского статистического бюро (ABS).

Согласно статистике ABS, с марта по апрель число занятых сократилось на 594,3 тысячи, при этом уровень безработицы увеличился только на 1 процентный пункт до 6,2%.

"Значительное сокращение занятости не привело к соответствующему росту численности безработных, потому что около 489,8 тысячи человек покинули рынка труда", - приводятся объяснения главы отдела статистики труда ABC Бьерна Джарвиса пресс-релизе.

В числе покинувших рынок труда - около 2,7 миллиона человек, которые либо ушли с работы, либо работают меньшее количество часов в период с марта по апрель, следует из данных ABS.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал потерю 600 тысяч рабочих мест "разрушительной" для австралийцев. "Очень тяжелый день, ужасно шокирующий, хотя он и не был неожиданным", - приводит слова премьера телерадиокорпорация ABC.

"В предстоящие месяцы мы должны готовиться к другим тяжелым новостям для австралийцев, но важно, чтобы в такой день, как сегодня, мы не забывали поддерживать друг друга", - заявил Моррисон.

По последним данным министерства здравоохранения страны, число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Австралии достигло 6 975, 98 пациентов с COVID-19 скончались, более 6,2 тысяч человек выздоровели.

Moody’s ухудшило прогноз по продажам автомобилей в мире

Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает падения продаж автомашин в мире на 20% в текущем году. Предыдущий прогноз предусматривал снижение данного показателя на 14%, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте агентства.

"Рейтинговое агентство теперь ожидает падения продаж автомобилей в мире на 20% в 2020 году, что хуже предыдущего прогноза спада в 14%. Воздействие коронавируса на экономику усугубляется", - пояснило Moody’s.

По его оценке, в этом году данный показатель в Европе снизится на 30%, в США - на 25%. Агентство оставило без изменения свой прогноз по продажам автомобилей в Китае на текущий год - спад на 10%.

Moody’s не исключает, что объем продаж автомобилей в мире в следующем году увеличится на 11,5%, при прогнозируемом росте ВВП в странах G20 на 4,8% в 2021 году.

Американские автомобилестроительные гиганты General Motors, Ford и Fiat Chrysler с 18 мая приступят к возобновлению работы своих заводов в штате Мичиган, приостановленной из-за пандемии. General Motors, Ford и Fiat Chrysler 18 марта заявили о приостановке производства в Северной Америке. Руководство автогигантов подчеркивало, что до возобновления работы заводов сотрудники будут получать пособия по безработице и выплаты от компаний.

General Motors единственной в большой тройке добилась прибыли в первом квартале текущего года. Чистая прибыль GM в первом квартале составила $0,3 млрд. Выручка достигла $32,7 млрд. Компания оценила свой прямой и косвенный урон от последствий пандемии в $1,4 млрд.

Новая Зеландия выделит более $30 млрд на поддержку экономики после пандемии

Новозеландские власти выделят дополнительно $30,2 млрд на поддержку экономики в условиях негативного воздействия пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг, выступая в парламенте, премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По ее словам, центральной составляющей бюджета 2020 года станет создание специального фонда в размере 50 млрд новозеландских долларов ($30,2 млрд). "Фонд восстановления после [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 обеспечит крупные инвестиции в создание рабочих мест и бесплатное обучение ряду профессий, строительство 8 тыс. единиц социального жилья и расширение программы бесплатного питания в школах", - говорится в заявлении Ардерн, опубликованном на сайте правительства.

Также премьер отметила, что, согласно прогнозам государственного казначейства, "пакет мер по стимулированию занятости поможет сохранить 138 тыс. рабочих мест <...> и обеспечить рост занятости в течение следующих двух лет".

В Новой Зеландии подтверждено в общей сложности 1 497 случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся двое инфицированных, еще 63 пациента получают медицинскую помощь амбулаторно. Вылечились 1 411 человек, умер 21 заболевший. За последние трое суток новые случаи заражения в стране не выявлялись.