Ношение маски с 25 мая станет обязательным и в открытых общественных местах

В Армении с 25 мая станет обязательным ношение защитных масок не только в закрытых общественных местах, но и в открытых общественных местах. Как передает «Арменпресс», об этом сказал вице-премьер, комендант Тигран Авинян на специальном заседании НС Армении, на котором обсуждался вопрос продления чрезвычайного положения.

“С 25 мая обязательным становится ношение защитных масок не только в закрытых общественных местах, но и в открытых общественных местах. Нарушители закона будут оштрафованы полицией”, - сказал комендант и отметил, что необязательно, чтобы маски были трехслойными, это могут быть самодельные маски, изготовленные в домашних условиях.

Авинян подчеркнул, что эти ослабления требуют от них дополнительных усилий, внимания, дополнительной ответственности, чтобы скорость распространения инфекции по возможности сохранялась в той мере, в какой она есть сейчас, и система здравоохранения могла обслуживать всех больных - легких, средних и тяжелых.

Армения также планирует с 18 мая полностью задействовать общественный транспорт. Вновь откроются места осуществления торговли, объекты общественного питания смогут предоставлять услуги и на закрытых территориях.

Правительство Армении на заседании 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. С 17:00 часов 14 мая 2020 года ЧП будет продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Анна Григорян