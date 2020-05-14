Давид Ананян обсудил с главой Таможенной службы Ирана двустороннее сотрудничество

13 мая председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян посредством видеоконференции обсудил с руководителем Таможенной службы ИРИ Мехди Мирашрафом вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, и касающиеся пограничного пропускного пункта Мегри-Нордуз. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

Стороны достигли договоренности в максимально короткие сроки восстановить уровень объемов двустороннего товарооборота, соблюдая все нормы здравоохранения и устраняя препятствия в работе пограничного пропускного пункта.