Театр пантомимы успешно выступает на Международном конкурсе-фестивале в Милане

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на все сферы, не стало исключением и искусство. Организации прекратили свою непосредственную деятельность, переведя ее в виртуальное пространство.

Ереванский государственный театр пантомимы даже в этих трудных условиях не прекращает работу и участвует в миланском Международном конкурсе-фестивале, который в этом году проходит на онлайн площадке.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» художественный руководитель театра Жирайр Дадасян рассказал об их участии в конкурсе-фестивале, дальнейшей работе театра и беспокоящих его проблемах.

По его словам, конкурс-фестиваль должен был пройти в миланском театре “Спацио” им. Терезы Помодоро, но из-за пандемии спектакли демонстрируются онлайн.

“Это достаточно серьезное и масштабное мероприятие, на котором представленные постановки судит авторитетное международное жюри. Государственный театр пантомимы - первый театр из Армении, участвующий в этом конкурсе-фестивале. Мы представляем постановку “Ардалион”, которая была отобрана еще год назад. Спектакль 13 мая был показан на официальной странице театра NO'HMA, будет показан и 14 мая в 23:00”, - сообщил Дадасян и добавил, что первый показ прошел замечательно. Спектакль посмотрели более тысячи человек, в то время как просмотры других спектаклей-участников не превышали 500.

Он напомнил, что каждый четверг на официальной странице Государственного театра пантомимы в Facebook размещаются лучшие спектакли из репертуара театра, а также и другие видеоматериалы. Теперь они планируют снимать короткие ролики. Я ожидал, что чрезвычайное положение будет отменено, и мы каким-то образом сможем работать с артистами. Самая серьезная проблема для актеров сохранение “формы”. Правда, они пытаются заниматься дома, но нужны репетиции, совместная работа. Мы обсуждали этот вопрос и с заместителем министра НОКС Ара Хзмаляном, должна быть разработана какая-то модель, которая даст возможность проводить репетиции хотя бы небольшими группами, соблюдая правила безопасности”, - подчеркнул Жирайр Дадасян.

По заверению художественного руководителя, ситуация действительно очень сложная. Несколько дней назад в Ереванском государственном институте театра и кино окончил курс Дадасяна. По его словам, экзамен проводился онлайн. “Комиссия составила представление о постановке из съемки. Сложная ситуация особенно в тех сферах, где работа необходима в плане непосредственного физического общения”, - сказал Дадасян.

Касаясь ремонтных работ здания Государственного театра пантомимы, он отметил, что они находятся в процессе, есть некоторые проблемы, но они надеются, что до конца года строительство завершится.

“Надеюсь, мы научимся жить с этим вирусом и найдем способ общения со зрителями. Представляю, какое большое разочарование будет для нас, если откроем двери нового театра, но не сможем принимать театралов”, - заключил Дадасян.

Анжела Амбарцумян

Фото с официальной страницы театра в Facebook