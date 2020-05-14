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Власти Исландии назвали дату открытия страны для туристов. РИА Новости

Власти Исландии назвали дату открытия страны для туристов. РИА Новости

Власти Исландии планируют открыть страну для туристов не позднее 15 июня, сообщает Forbes.

В Исландии полтора десятка заболевших коронавирусом. При этом за последнюю неделю не было выявлено новых случаев заражения, несмотря на рост количества тестируемых.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир объявила, что страна откроется для иностранных туристов не позднее 15 июня.

Двухнедельный карантин для прибывающих в страну будет отменен, но гостей обяжут сдать тест. Его результаты станут известны в тот же день,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам премьер-министра, главной проблемой для путешественников станет дорога: многие авиакомпании прекратили полеты и планируют возобновить их не ранее июля. Пока в Исландию можно попасть из Бостона, Лондона и Стокгольма.


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