Власти Исландии назвали дату открытия страны для туристов. РИА Новости

Власти Исландии планируют открыть страну для туристов не позднее 15 июня, сообщает Forbes.

В Исландии полтора десятка заболевших коронавирусом. При этом за последнюю неделю не было выявлено новых случаев заражения, несмотря на рост количества тестируемых.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир объявила, что страна откроется для иностранных туристов не позднее 15 июня.

Двухнедельный карантин для прибывающих в страну будет отменен, но гостей обяжут сдать тест. Его результаты станут известны в тот же день,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам премьер-министра, главной проблемой для путешественников станет дорога: многие авиакомпании прекратили полеты и планируют возобновить их не ранее июля. Пока в Исландию можно попасть из Бостона, Лондона и Стокгольма.