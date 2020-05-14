“Рома” не готова заплатить “Арсеналу” требуемую сумму за трансфер Генриха Мхитаряна

Итальянский футбольный клуб “Рома” не готов платить за трансфер капитана сборной Армении Генриха Мхитаряна сумму, требуемую “Арсеналом”.

“Оружейники” требуют за Мхитаряна 15 млн евро, однако “Рома” не готова заплатить за армянского полузащитника требуемую сумму.

Ранее сообщалось, что Мхитарян сообщил своему агенту, что он хочет остаться в Риме, и Райола должен был вести переговоры с “Арсеналом”. Армянскому полузащитнику нравится работа в столичном клубе и с тренером Фонсекой.

Контракт Мхитаряна с “Ромой” рассчитан до 30 июня. Из-за пандемии коронавируса чемпионат приостановлен, и точный срок возобновления пока не известен, но по итогам переговоров Петрачи Мхитарян останется в команде до конца сезона, независимо от того, когда он завершится.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона на правах аренды перешел из “Арсенала” в “Рому”. За это время армянский футболист стал автором 6 голов и 3 голевых передач.

Подготовила Варвара Айрапетян