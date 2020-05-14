Число заразившихся в Иране достигло 114 533 человек

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране 14 мая число инфицированных увеличилось на 1 808 человек, достигнув 114 533. Число умерших увеличилось на 71. В результате заражения в стране погибли 6 854 человек. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что 2 758 человек находятся в тяжелом состоянии.

Число выздоровевших увеличилось на 1 111, составив 90 539 человек. Протестировано 643 772 человека.