Саммит лидеров ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции. РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что саммит лидеров стран ЕАЭС, который планировалось провести 19 мая в Минске, в условиях пандемии нового коронавируса пройдет в формате видеоконференции.

"Я этот вопрос (стоимость российского газа – ред.) заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция", - цитирует президента Sputnik Беларусь.

По графику саммит должен состояться в Минске 19 мая, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры. Ранее в Минске заявляли, что рассматривается возможность провести переговоры лидеров ЕАЭС по видеосвязи, однако белорусский лидер все же выступал за очную встречу в Минске. Также Лукашенко ранее не исключал перенос саммита на более поздние сроки в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы лидеры государств ЕАЭС все же могли провести личную встречу.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.